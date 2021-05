Meghan Markle lança livro mas é acusada de plágio

Corrinne Averiss, intitulado 'O Rapaz e o banco', lançado em 2018.

vai lançar o seu primeiro livro a 8 de maio.['O Banco', em português], surgiu após a duquesa de Sussex se ter inspirado na relação de Harry e de Archie, que completa dois anos esta quinta-feira, 6 de maio., revelou através de um comunicado.A publicação ainda não foi lançada e já está envolta em polémica. É que o seu livroPara além de terem títulos semelhantes, as duas capas são coloridas e têm um banco e um árvore recheada com pássaros. Meghan Markle elegeu Christian Robinson para ilustrar o seu livro, onde mostra um pai com o seu filho a dormir. ", escreveu.

Na rede social Twitter, intensificaram-se os comentários onde os internautas acusam Meghan de plágio. "Quase idêntico ao livro de Corrinne Averiss, 'The Boy On the Bench', até mesmo a capa", "Espero que a autora a processe" e "Antes de gastar o seu dinheiro com o livro da primeira esposa de Harry, leia 'The Boy on the Bench', de Corrinne Averiss e Gabriel Alborozo", foram alguns dos cometários deixados na rede social sobre as semelhanças dos dois livros.