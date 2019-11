Meghan Markle leva vida solitária no palácio

06:00

Meghan Markle sente-se cada vez mais isolada e, de acordo com a imprensa britânica, começa a desesperar com saudades da sua antiga vida e dos amigos, que moram nos Estados Unidos.Segundo várias publicações, em Inglaterra a duquesa de Sussex praticamente não tem amigos e no seio da família real também não se relaciona com ninguém, o que faz com que se sinta cada vez mais isolada, numa vida muito solitária e dedicada ao filho.Preocupado com a mulher, o príncipe Harry anunciou uma pausa de seis semanas nos compromissos oficiais e informou a rainha de que irá viajar com Meghan e o filho, Archie, para os Estados Unidos.A ideia é que a ex-atriz possa passar tempo com a mãe e com os seus amigos. "Ela sente-se muito triste em Inglaterra. É uma sombra da mulher que era", diz uma fonte.