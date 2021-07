Meghan Markle lidera duelo de estilo na realeza britânica

Desde que se juntou à família real britânica que a competição entre Meghan Markle e Kate Middleton passou a merecer destaque na imprensa internacional, com os gestos, comportamentos e o estilo das cunhadas a ser diariamente comparados.Agora, num estudo realizado pela marca de roupa PrettyLittleThing, e que teve em conta um universo de pessoas do Reino Unido e Estados Unidos,à frente de Kate Middleton e de outros membros da família como como Sophie, a condessa de Wessex, a princesa Ana ou Camilla da Cornualha."Os dados mostram que Meghan ficou em primeiro lugar como a mais ‘icónica’ no estilo, com seus looks pesquisados milhares de vezes. As roupas de Meghan foram pesquisadas 148.550 vezes, enquanto Kate registou 145.400 pesquisas", pode ler-se no estudo.Recorde-se que Kate Middleton e Meghan Markle nunca mantiveram uma relação pacífica no seio da família real, com a gota de água na amizade entre as duas a acontecer em vésperas do casamento da ex-atriz com o príncipe Harry.As cunhadas desentenderam-se durante as provas dos vestidos das damas de honor e, na entrevista que concedeu recentemente a Oprah Winfrey, Meghan revelou que a mulher do príncipe William a deixou a chorar na ocasião. Depois disso, garantiu que lhe enviou um ramo de flores e um pedido de desculpas. Também os irmãos William e Harry estão desde então de costas voltadas.Os duques de Sussex vivem atualmente nos Estados Unidos.