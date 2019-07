Meghan Markle luta contra depressão e procura proteção junto da família

01:30

Daniela Ventura

A mulher do príncipe Harry está a viver uma fase conturbada depois do nascimento do filho, Archie, de dois meses, fruto do casamento com o filho mais novo da princesa Diana. Segundo a imprensa internacional, Meghan Markle está a enfrentar uma depressão pós-parto. No entanto, tem feito algum esforço para se recompor. Para isso, tem contado com o apoio de Harry, que se revela preocupado com a situação.Esta quarta-feira, a duquesa de Sussex levou o pequeno Archie para assistir a um jogo de polo em que Harry participou, contando com a companhia dos cunhados, William e Kate Middleton, e dos sobrinhos, George, Louis e Charlotte. Esta foi a primeira aparição pública do bebé real e, também, a primeira vez que os membros da realeza são vistos todos juntos a desfrutar de um plano em família depois de Archie nascer.Apesar de se ter mostrado animada durante o evento, Meghan tem lutado contra alguns sintomas da depressão, agravada pelo peso que ganhou durante a gravidez. A ex-atriz engordou cerca de 16 quilos, o que lhe tem valido alguns comentários depreciativos.