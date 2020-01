Meghan Markle mostra-se feliz no Canadá

01:30

Enquanto a família real inglesa está em alvoroço com as mudanças resultantes da decisão de Harry e Meghan Markle de se afastarem, a duquesa de Sussex marcou presença num evento solidário no Canadá, para onde se mudou na semana passada.À chegada, Meghan foi fotografada sempre de sorriso nos lábios, mostrando-se indiferente a todas as polémicas. Durante o evento, manteve a postura. O centro de acolhimento de mulheres em risco, Charity Downtown Eastside, partilhou uma imagem da ocasião."A duquesa de Sussex, Meghan Markle, visitou-nos para debater questões que afetam as mulheres no Mundo", pode ler-se na legenda.Ao mesmo tempo, William e Kate Middleton mantêm os compromissos oficiais e ontem viajaram até Bradford.