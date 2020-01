Meghan Markle mostra-se feliz sozinha com o filho no Canadá

Enquanto Harry continua em Londres, onde esta quinta-feira teve o seu primeiro evento oficial depois de ter anunciado que ia afastar-se da realeza britânica, Meghan mostra-se cada vez mais feliz sozinha com o filho, no Canadá.A duquesa de Sussex, que de acordo com os jornais ingleses, estaria à beira de um esgotamento antes desta mudança, até já tem uma agenda própria em Vancouver.Só esta semana, já esteve num centro de acolhimento para mulheres em situação de risco, e numa associação que apoia raparigas adolescentes em situação de pobreza.Em ambos os eventos, surgiu sorridente e tranquila. Uma postura completamente oposta à de Harry.O filho mais novo da princesa Diana esteve no Palácio de Buckingham no sorteio para a Taça do Mundo de râguebi, que se realiza em Inglaterra em 2021.Harry chegou cabisbaixo àquele que pode ter sido o seu último compromisso oficial, não falou com os jornalistas e raramente sorriu.Thomas Markle vai testemunhar contra a filha em tribunal, avança o ‘Daily Mail’.Em causa está um processo iniciado no ano passado pelos duques de Sussex contra o jornal ‘Mail on Sunday’, que divulgou excertos de uma carta de Meghan ao pai.