Meghan Markle: “Não quero viver mais”

Devido à pressão que sofreu dos media e ao assédio de que foi vítima durante vários anos,. A duquesa já o havia confessado, em março, em entrevista, a Oprah Winfrey, mas agora foi Harry quem revelou mais pormenores no documentário ‘The Me You Can’t See’, que está a co-produzir com a apresentadora.No documentário, o filho mais novo de Diana recorda a noite difícil em que Meghan Markle pensou em pôr termo à vida., disse. A duquesa terá confidenciado ao marido que. Disse ainda que tinha medo de ficar sozinha e fazer mal a si própria. O desejo suicida aconteceu, segundo Harry, na noite de 16 de janeiro de 2019, pouco antes de os dois terem que sair para um evento no Royal Albert Hall., contou Harry. Já no evento, e quando as luzes se apagaram, conta o príncipe,No decorrer do documentário ‘The Me You Can’t See’ , Harry faz também revelações sobre a sua vida e conta que usou drogas e álcool como meio de fuga para superar a perda da mãe.. Harry revela também que sofreu ataques de pânico e que não se arrepende de ter deixado Inglaterra.