Meghan Markle obrigada a desistir de acusações contra o pai na justiça

A 'guerra' entre Meghan Markle e o pai começou no início do ano passado, depois de um jornal britânico ter divulgado um excerto de uma carta escrita pela mãe de Archie a Thomas, em agosto de 2018, uma carta divulgada pelo pai.



No documento em questão, ficou comprovado o clima de tensão entre pai e filha.



Apesar da relação distante que têm vindo a manter, Thomas Markle já manifestou vontade de fazer as pazes com a filha e retomarem a relação, mas sem sucesso. Por sua vez, as acusações não poderão ser mais usadas em defesa da duquesa de Sussex perante o progenitor, algo que abalou a ex-atriz.

Meghan Markle continua a enfrentar um processo na justiça contra o pai, Thomas Markle. Agora, a mulher do príncipe Harry foi obrigada a retirar algumas das acusações. Segundo a imprensa internacional, a mulher do príncipe Harry alegou que a imprensa tinha manipulado o pai para obter algumas revelações privadas a respeito da filha mas, no entanto, estas acusações acabaram por se mostrar de acordo com o tribunal.

Recentemente, Meghan Markle também captou as atenções ao estar em torno de uma nova polémica. A duquesa de Sussex está a ser acusada de 'trair' a cunhada, mulher do príncipe William, Kate Middleton.