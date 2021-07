Meghan Markle obrigada a regressar a Inglaterra

Desde que Harry e Meghan se mudaram para os EUA, em março do ano passado,Mas apesar de a sua vida quotidiana se desdobrar agora na Califórnia, longe dos media, Meghan pode ter de regressar a Inglaterra mais cedo do que poderia esperar.Segundo o ‘Daily Mail’, é possível queÉ que como a recente inauguração da estátua de Diana de Gales, nos jardins do Palácio de Kensington, teve de ser menor do que o esperado devido à crise pandémica (apenas uma dezena de pessoas acompanhava os dois filhos da princesa), um segundo ato está a ser ponderado, este sim incluindo mais familiares que não puderam comparecer na primeira cerimónia.E aí, escreve a imprensa, Meghan Markle, não terá como fugir. O mesmo é dizer que se começa a desenhar um reencontro tenso entre a duquesa e a família real inglesa, que certamente atrairá as atenções do mundo.A última vez que a ex-atriz partilhou um ato com a família real britânica foi a 10 de março de 2020 durante a celebração do dia da Commonwealth, na Abadia de Westminster, quando o duque e a duquesa de Sussex oficialmente se despediram de seu papel como membros da realeza.Recorde-se que, de lá para cá, muita coisa mudou, especialmente com a famosa entrevista de Meghan a Oprah Winfrey em que falava sobre sua experiência no seio da família real inglesa e sobre os gestos e comentários que mais a magoaram.Já Harry regressou a Londres por duas ocasiões, a primeira em abril, para o funeral do seu avô, o duque de Edimburgo, e já no início deste mês então para inaugurar uma estátua de Diana.