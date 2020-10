Meghan Markle oposta em look de mais 320 mil euros

Meghan MarkleOs entendidos já escrutinaram peça por peça, fizeram as contas e chegaram à conclusão que Meghan não olha a gastos quando se trata de promover a imagem.Na foto, entretanto já divulgada,Na mão esquerda, claro, ostenta o seuA juntar a isto está ainda, o mesmo que Meghan já tinha usado no seu primeiro evento real.Harry surge, por seu turno, bem mais modesto e discreto, apenas com um fato escuro e camisa branca, sem gravata.A nova foto a preto e branco, tirada pelo fotógrafo de entretenimento de Los Angeles Matt Sayles, mostra Meghan, 39 anos, sentada em frente de Harry, a olhar para baixo e a rir, enquanto Harry, 36, surge também ele de sorriso, embora mais discreto, cabeça inclinada e uma mão apoiada na cadeira. A revista ‘Time’ divulgou a foto recentemente para anunciar uma palestra na qual os duques participarão. Chamada de ‘Engenharia de um Mundo Melhor’, a palestra contará com vários impulsionadores, como o fundador da rede social Reddit, Alexis Ohanian.Os duques farão a sua participação através de uma ligação virtual a partir da sua casa na Califórnia. Recorde-se quenuma altura em que garantiram que iriam devolver aos contribuintes britânicos os 2,5 milhões de euros que custaram as reformas de sua casa em Frogmore.