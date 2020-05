Meghan Markle perde primeira batalha judicial contra jornal britânico

Meghan Markle continua a travar um processo judicial contra o pai, Thomas Markle, que divulgou uma carta escrita pela filha em 2018.



No documento, são revelados detalhes da relação conturbada que os dois vivem, e a duquesa de Sussex pedia ao pai para evitar falar com a imprensa, admitindo o sofrimento que este lhe causava.







A equipa jurídica alegou que a publicação da carta estava a "assediar, humilhar, manipular e explorar" Meghan Markle.

No entanto, o juiz que avaliou o caso não deu razão à duquesa.



"A decisão de hoje deixa muito claro que os elementos principais deste caso não mudam e continuarão a avançar. Embora o juiz reconheça que há uma reivindicação por violação de privacidade e direitos autorais, ficamos surpreendidos ao ver que a sua decisão sugere que um comportamento pouco honesto não é relevante", disseram os advogados da mulher do príncipe Harry sobre o caso.

A relação entre Meghan Markle e Thomas Markle piorou desde que a ex-atriz decidiu casar com o filho mais novo da princesa Diana, em maio de 2018.



Na carta divulgada pela imprensa britânica, Meghan Markle também faz referência ao desgosto que sofreu quando o pai não compareceu no seu casamento. O progenitor da duques enfrentava alguns problemas de saúde.



"Na semana do casamento, descobrir por um jornal que tiveste um ataque de coração foi assustador. Eu liguei, mandei mensagem, implorei que o pai aceitasse ajuda, mandámos uma pessoa até sua casa... e em vez de falar comigo e aceitar qualquer ajuda, o pai parou de atender o telefone e escolheu só falar com os jornais", lamenta Meghan no documento.



O mal-estar entre ambos é notório várias vezes. Quando Harry e Meghan Markle anunciaram a decisão de se afastar da família real britânica e se tornar independentes, Thomas Markle não poupou as críticas e acusou a filha de só pensar no dinheiro.



No entanto, Thomas Markle acaba por admitir a mágoa por estar afastado da filha, e já manifestou

intenções de resolver a situação, implorando para fazerem as pazes.





