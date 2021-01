Meghan Markle preocupada com livro revelador Escrito pela meia-irmã da Duquesa de Sussex, ‘The Diary of Princess Pushy’s Sister’ conta “o bom, o mau e o feio” sobre a ex-atriz.

Meghan Markle preocupada com livro revelador

Sónia Dias

O lançamento do livro ‘The Diary of Princess Pushy’s Sister’ está a deixar Meghan Markle à beira de um ataque de nervos. Contudo, ela já fez saber que não vai demonstrar a sua preocupação em público, diz o ‘Daily Mail’, com base em declarações de fontes próximas da ex-atriz. As memórias escritas por Samantha Markle, de 56 anos, meia-irmã de Meghan (partilham o mesmo pai, Thomas Markle), vai revelar "o bom, o mau e o feio" acerca da mulher do príncipe Harry ao longo de 330 páginas sobre "as verdades escondidas da sua família" que promete destruir qualquer conto de fadas. De acordo com a editora Barnes & Noble, a obra mostra que "as coisas nem sempre são o que parecem, num mundo em que os rótulos sociais definem quem somos, como vivemos e como nos vemos uns aos outros. Mas às vezes a verdade ultrapassa a ficção".

Meghan, de 39, não vê a irmã, que vive na Florida, desde 2008. Contudo, desde que foi anunciado o seu noivado real que Samantha - que não foi convidada para o casamento, em 2018 - não lhe poupa críticas, referindo-se a ela como uma pessoa "fútil", de "ambições desmedidas" e "desumana". Chama-lhe até "duquesa do absurdo".

De acordo com o jornal britânico, em fevereiro do ano passado, ao saber que a irmã se preparava para lançar um livro sobre ela, Meghan desfez-se em lágrimas. Pior foi quando descobriu que este era apenas o primeiro e que Samantha já está a trabalhar na segunda parte das suas memórias, intitulada ‘In the Shadows of the Duchess’.

