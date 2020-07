Meghan Markle preocupada com vida social do filho Archie

Segundo o Daily Mail, Meghan Markle confidenciou a uma amiga que está preocupada com a vida social do filho, Archie, de um ano, pois o menino não tem interação com outras crianças, algo que foi agravado por causa do período de confinamento.

Para além disso, a ex-atriz da série ‘Suits’ partilhou a sua angústia pelo facto de não ter a liberdade que as outras mães têm em integrar grupos de "mães e filhos".

A fonte próxima de Meghan não se ficou por aqui: "A Meghan disse que o Archie precisava de aprender competências emocionais e sociais estando com outras crianças, algo que não dá para fazer convivendo apenas com adultos", disse."A Meghan disse que idealmente eles integrariam grupos de mães e filhos, encontrando-se semanalmente. Isto daria oportunidade a Archie de interagir com outras crianças e contribuir para o desenvolvimento do seu cérebro", acrescentou.

Contudo, a atriz sabe que é impossível integrar uma dessas comunidades, não só por causa da pandemia, mas também por ser quem é: "Ela disse que é demasiado famosa para fazer coisas normais", afirmou.

Meghan e Harry têm sido discretos e apenas vistos fora de casa algumas vezes após a mudança para Los Angeles, onde passaram a maior parte do confinamento devido à pandemia de Covid-19.