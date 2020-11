Meghan Markle prepara confronto com Kim Kardashian

De acordo com a revista ‘Closer’, a ambição da mulher do príncipe Harry não conhece limites. Em 2018, ela passou de atriz de Hollywood a membro da família real britânica, e agora sonha com uma carreira política., afirma a especialista em realeza Katie Nicholl, que acrescenta: "Ela fez questão de manter sua cidadania norte-americana mesmo depois de casar com Harry, para poder votar nos Estados Unidos e manter os seus planos políticos".Além disso, apoiou o marido, Kanye West, quando este anunciou a candidatura à presidência. Contudo, ao contrário de Meghan, o seu objetivo não irá além do papel de primeira-dama.