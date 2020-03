Meghan Markle presta tributo à princesa Diana na despedida

Tal como já tinha sido anunciado há várias semanas pela família real britânica, o príncipe Harry e a mulher, Meghan Markle, marcaram presença naquele que foi o último ato oficial enquanto membros seniores da família real, que decorreu na Abadia de Westminster, em Londres.Para a despedida do seu percurso enquanto duquesa de Sussex, Meghan decidiu homenagear a princesa Diana.Com um visual idêntico àquele que a mãe de Harry utilizou em 1982, Meghan conquistou as atenções e brilhou no evento. Trata-se de um vestido verde esmeralda com a assinatura da designer Emilia Wickstead, que conjugou com um chapéu e uma sapatos stiletto bege.Um tributo que não passou despercebido e que conquistou de imediato a atenção dos britânicos, que rapidamente reconheceram as semelhanças entre os dois visuais.Apesar do gesto de homenagem, durante a cerimónia foi notório o afastamento de Meghan e Harry dos restantes membros da família real, numa altura em que paira um enorme clima de tensão, nomeadamente entre os irmãos William e Harry.Face ao sucedido, o filho mais novo de Diana não conseguiu conter o constrangimento durante o evento, tal como é visível nas imagens captadas. Já Meghan , indiferente a todas as polémicas, mostrou-se sorridente.Recorde-se que atualmente o casal opta por viver Canadá com o filho Archie, que está prestes a completar um ano.O filho mais novo de Diana foi enganado durante uma chamada na qual pensava estar a falar com a ativista Greta Thunberg. Segundo a imprensa internacional, Harry manteve contacto com dois hackers russos, que acabaram por divulgar a conversa na Internet.Em desabafo, Harry acabou por revelar segredos da família real e admitir que ao longo dos anos sentiu que nunca foi aceite pelo clã.