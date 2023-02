Meghan Markle processada pela irmã

Em documentos a que a 'PA News' teve acesso, Samantha fala sobre a grande audiência a que as declarações da ex-atriz chegaram: cerca de "50 milhões de pessoas em 17 países".



"Foi uma campanha premeditada para destruir a sua reputação e credibilidade (quer de Samantha, quer do pai, Thomas Markle) para que não interferissem ou contradissessem a narrativa falsa e história de conto de fadas levada a cabo pela acusada", completa a meia-irmã.





A irmã de Meghan Markle, Samantha Markle, irá processar a duquesa e o seu marido, príncipe Harry, por, devido a umas declarações que o casal fez numa entrevista a Oprah Winfrey, em 2021.Samantha Markle, de 58 anos, e Meghan Markle, de 41, são filhas do mesmo pai. Contudo, a meia-irmã alegou que a duquesa afirmou na conversa que erae tambémDe acordo com a 'BCC', o processo foi iniciado esta terça-feira, dia 7 de fevereiro, no tribunal da Florida, Estados Unidos.Na série 'Harry and Meghan', para a plataforma digital 'Netflix', a duquesa falou sobre a sua irmã, mas referiu que não tem uma grande relação com a mesma, devido à grande diferença e idades.