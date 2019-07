Meghan Markle proíbe fotografias em eventos públicos

Meghan Markle continua no centro da polémica. A duquesa de Sussex continua dA mulher do príncipe Harry marcou presença no torneio de ténis, que decorreu no passado dia 4 de julho, no All England Lawn Tennis and Croquet Club onde assistiu à partida da amiga Serena Williams. Uma aparição pública que voltou a gerar uma grande polémica com os britânicos que questionam as medidas da duquesa.Diversos órgãos de comunicação social fotografaram a mulher do príncipe Harry mas só agora se sabe que Meghan exigiu, através da sua equipa de seguranças, que as pessoas que se encontravam no recinto não a fotografassem.De acordo com uma fonte ligada à realeza,uma vez que esta queria "interagir com pessoas e não com telemóveis".A ex-atriz fez ainda questão de frisar que se tratava de uma aparição a título pessoal e não como membro da casa real britânica.