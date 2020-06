Meghan Markle protagoniza discussão em evento real

Meghan Markle e o príncipe Harry

Foto: Reuters

O livro ‘Meghan e Harry: A história real’, da britânica Lady Colin Campbell, promete revelar o primeiro episódio polémico protagonizado pela duquesa de Sussex durante um evento real, no Palácio de Buckingham, apenas quatro dias após o casamento com o príncipe Harry.“Algo aconteceu na primeira festa no jardim. Todos ficámos surpresos, pensámos logo que não seria um bom presságio”, revelou em entrevista ao ‘Daily Star’, recusando-se a detalhar o conflito, que já está a gerar curiosidade internacional.

A autora da obra sobre o casal revelou ainda que Harry informou a família antecipadamente sobre a sua intenção em deixar o cargo oficial em conjunto com a mulher. “O príncipe Harry disse um ano antes do ‘Megxit’ que ele e Markle não queriam criar o bebé no seio da realeza”.





Recorde-se, os duques de Sussex deixaram formalmente a família real inglesa e mudaram-se para Los Angeles.