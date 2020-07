Meghan Markle quer chegar à Casa Branca

Adedicação de Meghan Markle a causas como a luta contra o racismo e a defesa dos direitos das mulheres fazem parte do plano da duquesa para fazer carreira na política e, um dia, candidatar-se à presidência dos Estados Unidos. Lady Colin Campbell, autora do livro ‘Meghan and Harry: The Real Story’ (‘Meghan e Harry: A Verdadeira História’), diz que a ambição da ex-atriz não conhece limites., revelou a autora ao ‘Daily Mail’.A mudança dos duques de Sussex para os Estados Unidos foi o primeiro passo nessa direção., acrescentou.Ao mesmo jornal, amigos de Meghan confirmaram a sua estratégia. "Ela tem-se aconselhado junto de figuras de renome, como Oprah Winfrey.Ela quer usar a sua voz para mudar o Mundo e não descarta a hipótese de o futuro passar por uma carreira política", confirmou um deles.No início do mês, Meghan gravou um vídeo em que abordou o tema da morte de George Floyd às mãos da polícia, um caso que gerou protestos antirracistas por todo o Mundo.Esta semana, os duques de Sussex associaram-se à campanha ‘Stop Hate for Profit’, que tem como objetivo obrigar as redes sociais a controlar os discursos de ódio nas suas plataformas.Harry e Meghan Markle estão a cobrar um valor astronómico - cerca de 890 mil euros - para participarem em eventos públicos desde que passaram a ser representados pela empresa Harry Walker Agency, a mesma que representa os Obama.