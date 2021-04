Meghan Markle quer ter o parto em casa

31 mar 2021 • 13:15

O plano da Meghan era fazer um parto em casa com o Archie. Tem uma bela casa na Califórnia, é um belo cenário para dar à luz a sua filha".





está grávida pela segunda vez de uma menina. Desde que abandonaram a família real, que a ex-atriz e Harry têm vivido uma nova vida, na Califórnia, onde tentam ter uma vida normal sem as restrições impostas pela realeza.Os duques de Sussex têm optado por alguma discrição no que toca à sua nova vida e, por isso, revelaram a novidade já quando Meghan estava com uma gestação avançada. Parcos nas palavras revelaram apenas que vão ter a menina no verão.Uma fonte próxima do casal contou ao jornal 'Page Six' que a ex-atriz ambiciona fazer o parto na sua propriedade.Harry e Meghan são pais, ainda, de Archie, que completa dois anos em maio.