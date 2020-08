Meghan Markle recusa visitar rainha nas férias

Além da rainha, Harry mantém-se igualmente distante do irmão, William, com quem está em guerra há mais de um ano. Segundo várias fontes, Meghan não promove a reaproximação entre os dois. "Pelo contrário, ela fomenta este clima de guerra", diz uma fonte.





A carregar o vídeo ...

Meghan e Harry afastados da família real

O ambiente entre os principais membros da família real britânico continua longe de ser o melhor, com o príncipe Harry e Meghan Markle a estarem cada vez mais afastados da rainha.A mudança para Los Angeles, em vez de apaziguar o clima de tensão, parece só ter trazido mais mal-entendidos e guerras, que agora aumentam com a recusa da atriz em viajar para Inglaterra, como estava previsto, para dar oportunidade à rainha de passar tempo de qualidade com o neto Harry, e o bisneto Archie, com quem, até agora, pouco teve oportunidade de privar.Há alguns meses, o mediático casal tinha combinado que, durante o verão, se iria juntar à rainha Isabel II e ao marido para um período de férias que, a partir de agora, funcionaria como uma tradição, no sentido de não deixar afrouxar os laços de família.No entanto, de acordo com várias revistas britânicas, à última hora a duquesa de Sussex mudou de ideias e disse que iriam permanecer nos Estados Unidos., diz uma fonte, acrescentando que Harry sofre com estas atitudes da companheira.