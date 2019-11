01:30

A altivez de Meghan Markle continua a provocar conflitos no seio da família real inglesa.Após o documentário polémico que protagonizou ao lado de Harry, a duquesa de Sussex confessou que não procura o amor dos admiradores: "Ela só quer que elas possam ouvi-la", revela a jornalista Bryony Gordon, que privou com a ex-atriz para a gravação de uma entrevista intimista.A mulher do príncipe Harry explicou ainda que não concorda com determinadas normas protocolares e que não pretende cumpri-las.