Meghan Markle revela que se sentiu "devastada" no regresso aos EUA

A carregar o vídeo ...

Meghan Markle em vídeo contra o racismo

Meghan Markle revelou detalhes sobre o regresso aos EUA.A atriz desabafou, em entrevista, sobre a mudança que continua a viver após deixar o Reino Unido e tornar-se independente da família real britânica ao lado do companheiro, o príncipe Harry.Depois de abandonarem Inglaterra e viverem no Canadá, a mulher do filho mais novo da princesa Diana afirmou que foideparar-se com a situação nos EUA quando chegou a Los Angeles., confessou, sobre a crise que se tem atravessado devido ao surto do novo coronavírus, e, principalmente, ao polémico assassinato de George Floyd, vítima de racismo, e às várias manifestações raciais que se desencadearam.Foram essas manifestações que trouxeram a Meghan Markle um alento, ao sentir esperança que a realidade do país americano possa vir a mudar no que respeita às questões raciais., disse a duquesa de Sussex.Segundo a imprensa internacional, Harry também terá "odiado" viver em Los Angeles.Recentemente, Meghan Markle e o príncipe Harry comparam uma mansão milionária na comunidade Montecito de Santa Barbara, também na Califórnia, com grande investimento na segurança para eles e o filho em comum, Archie.