Meghan Markle sem pressa para recuperar forma

Um dia muito especial porque até aquele momento a duquesa de Sussex não havia sido vista em público após a apresentação do pequeno Archie, a 8 de maio passado. Apesar das mudanças visíveis na sua silhueta, Meghan surgiu bastante tranquila na primeira aparição pública após ter sido mãe.



Meghan não está com pressa para recuperar a forma, pelo que preferiu adotar uma abordagem descontraída para perder peso, que inclui relaxantes caminhadas e ioga (a sua prática favorita antes de ser mãe).



"Antes de engravidar, Meghan estava em excelente forma. Ela estava muito envolvida no seu plano de treinos. Meghan era bastante ativa e costumava correr ao redor do parque em Kensington. E eu sabia que o ioga ia ser muito presente em sua rotina pós-parto, nada muito stressante", revela o especialista da 'Entertainment Tonight'.







Cerca de um mês e meio após ter sido mãe do pequeno Archie, Meghan Marklefez uma pausa na sua licença maternidade para participar do Trooping the Colour