Meghan Markle sentiu-se “desprotegida” e “silenciada” pela família real durante gravidez

Meghan Markle afirmou sentir-se "desprotegida" pela família real enquanto estava grávida e era alvo de rumores constantes por parte dos tablóides britânicos.

No âmbito do processo que decorre em tribunal contra a empresa Associated Newspapers Limited (ANL), proprietária dos jornais 'MailOnline' e 'Mail on Sunday', interposta pelos duques de Sussex, a advogada do casal refere que os ataques da imprensa provocaram um enorme sofrimento emocional e danos à saúde mental de Meghan.

Para além de se sentir "desprotegida", a atriz que participou na série Suits, também se sentiu silenciada: "Os seus amigos nunca a tinham visto nesse estado antes, eles estavam preocupados com o bem-estar dela, especificamente porque ela estava grávida, desprotegida pela instituição e proibida de se defender", revela o documento.

Meghan acusa os jornais de violação de privacidade e reivindica direito de proteção de dados e de direitos de autor, após a publicação de uma carta manuscrita que a duquesa de Sussex enviou ao pai em agosto de 2018.

Recorde-se que a ex atriz norte-americana tem uma relação conturbada com o pai, tendo sido acompanhada ao altar pelo Príncipe Carlos no dia do casamento com Harry.