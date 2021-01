Meghan Markle sonhava ser princesa desde criança Duquesa falou do sonho num blog antigo onde fazia vários desabafos durante a sua juventude.

Meghan Markle sonhava ser princesa desde criança

08 jan 2021 • 12:13

Carolina Cunha

Quando era criança, a agora Duquesa de Sussex mantinha o sonho de ser uma verdadeira princesa. Um desejo de menina que se veio a tornar realidade. De acordo com o jornal ‘The Sun’, foi no antigo blog, onde escrevia vários desabafos e segredos, que Meghan relatou esse sonho de toda a vida com grandes detalhes. "As meninas sonham em ser princesas. Eu confesso o desejo de ser como She-Ra, a Princesa do Poder", escreveu a ex-atriz, referindo-se a uma figura rebelde, dos desenhos animados, que usava espadas e que conhecida pela sua força.

Além de revelar a sua princesa favorita, Meghan também falou sobre o casamento de sonho daqueles que viriam a ser os seus futuros cunhados , Kate Middleton e o príncipe William. "Mulheres adultas parecem manter essa fantasia de infância. A pompa e a circunstância em torno do casamento real e a magia da princesa Kate", escreveu na altura.



Sonho tornado realidade

Mal imaginava Meghan que quatro anos mais tarde ela é que seria o centro das atenções no casamento real com o príncipe Harry e que o seu sonho viria a tornar-se realidade.

Ainda de acordo com vários amigos, Meghan sempre teve o desejo de ser uma celebridade de topo, e quando conheceu o príncipe Harry a vontade de pertencer à família real britânica falou mais alto. No entanto, não esperava sentir-se alvo de tantas pressões, como acabou por acontecer.

