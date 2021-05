Meghan Markle surge em fotografia polémica

Meghan Markle voltou a invadir a internet depois de ter sido fotografada a passear com o filho Archie, de quase dois anos, na Califórnia.Na imagemMais tarde, uma fonte do site ‘Page Six’ deu a entender que o paparazzi tinha sido combinado. "Ela sabia que estava a ser fotografada (...) A duquesa queria ser vista num dia normal com o filho", revelou, adiantando que a mulher do filho mais novo da princesa Diana se fazia acompanhar por dois seguranças privados.A morte do príncipe Filipe, marido de Isabel II, no passado dia 9 de abril, deixou o Reino Unido de luto. As cerimónias fúnebres foram acompanhadas por milhares de pessoas e a imagem da rainha sozinha no adeus ao seu companheiro de 73 anos comoveu o Mundo.A ausência de Meghan no funeral fez com que as atenções se virassem para Kate Middleton e para a reconciliação entre William e HarryO príncipe Harry já voltou para a sua casa em Montecito, na Califórnia. O duque de Sussex voou para Los Angeles dois dias após o funeral do avô, para estar com Meghan e o filho, Archie. Desta forma, não marcou presença no 95.º aniversário de Isabel II.Contudo, de acordo com a revista ‘Hello’, antes de partir, Harry ofereceu à avó uma prenda que ele e Meghan escolheram especialmente para ela. Mais tarde, o casal deu os parabéns à monarca através de uma videochamada a partir dos Estados Unidos.