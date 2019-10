Meghan Markle surge triunfante após polémica Duquesa apareceu sozinha e sorridente. Em casa ficou o marido e o anel que este lhe ofereceu.

01:30

Dias depois de o príncipe Harry ter admitido uma zanga com o irmão, William, Meghan Markle apareceu em público sozinha e sorridente na abertura oficial da cimeira One Young World de 2019, em Kensington.



A duquesa de Sussex, que confessou que as críticas ao seu comportamento a deixavam vulnerável, mostrou-se alheia às polémicas durante o evento que reuniu duas mil pessoas. De notar ainda que Meghan apareceu sem o anel de eternidade que Harry lhe ofereceu.

