Meghan Markle surpreende com casaco de ganga na sua visita pela África do Sul

Foi a primeira vez na História que um elemento da família real britânica usou uma peça de roupa em ganga no decorrer de uma visita oficial.Um dia depois de ter surgido em público com um vestido criado por artesãos do Malawi, Meghan Markle voltou a surpreender pela simplicidade no segundo dia de visita a África do Sul.Desta feita, a duquesa de Sussex usou nada mais do que um casaco da ganga da marca Chris Jackson, que tem o valor de 105 euros. Esta não é, no entanto, a primeira vez que Meghan Markle aparece em público vestida de ganga.Ainda no início deste mês, na final do torneio de ténis US Open, nos EUA, a ex-atriz surgiu para apoiar a amiga Serena Williams com um visual verdadeiramente casual ao usar um vestido de ganga comprido.Recorde-se que Meghan Markle e Harry estão em África do Sul a cumprir uma visita oficial de dez dias. Com eles está o pequeno Archie, de apenas quatro meses.