Meghan Markle tem cuidado extremo com a imagem durante visita oficial a África

06:00

Meghan Markle quer que tudo corra na perfeição durante a sua visita oficial à África do Sul com o marido, príncipe Harry, e o filho, Archie. Por este motivo, a duquesa de Sussex tem tido um cuidado especial com a imagem.Na terça-feira, o casal real visitou a Auwal Mosque, a mais antiga mesquita do país (construída em 1794), em Bo Kaap, onde teve oportunidade de ver ao vivo o manuscrito do Qu’ran feito por Tuan Guru, de memória, quando esteve preso na ilha de Robben. Em sinal de respeito, Meghan usou um lenço (hijab) a cobrir-lhe o cabelo, assim como um vestido caqui, muito discreto (da Staud e custa aproximadamente 300 euros), o que lhe valeu grandes elogios.No primeiro dia em África do Sul, a duquesa surpreendeu pela positiva com um vestido de uma marca sustentável com um padrão étnico. Desde então, tem apostado em looks descontraídos e confortáveis, alguns deles feitos com materiais reciclados, e até se tornou a primeira mulher da realeza britânica a usar um blusão de ganga durante uma visita oficial. Um toque de irreverência que conquistou os mais críticos.