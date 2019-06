Meghan Markle tentou seduzir cantor britânico

Antes de casar com Harry, a duquesa já sonhava namorar com um britânico famoso e tudo fez para conhecer o homem dos seus sonhos.Sabe-se agora que, Meghan conheceu Max George, da banda britância 'The Wanted', com quem manteve uma relação secreta através das redes sociais."Eles trocaram algumas mensagens e tiveram algumas conversas mas no final não aconteceu nadsa - ela depois conheceu o marido", revelou uma fonte ao jornal 'The Sun'.Nessa altura, a norte-americana, que era então uma das estrelas da série 'Suits', estava a passar uma temporada no Reino Unido para tentar encontrar um homem britânico com quem ter uma relação amorosa e que preenchesse os requisitos necessários, até que conheceu o príncipe Harry.