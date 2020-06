Meghan Markle trai Kate Middleton com amiga jornalista

O palácio de Kensington decidiu recorrer ao tribunal na sequência de uma reportagem sobre Kate Middleton, que alegou que a mulher do príncipe William estava "exausta", "presa" e "sobrecarregada de trabalho".



O trabalho jornalístico foi acusado de ser calunioso e irritou a família real, que desmentiu tudo em comunicado, dizendo que o artigo está repleto de "imprecisões e falsas afirmações".





A jornalista Anna Pasternak, autora da reportagem, é amiga da ex-jornalista da revista 'Tatler', que publicou o artigo, Vanessa Mulroney, a cunhada da melhor amiga de Meghan, Jessica Mulroney.

No entanto, não há nenhum indício que a mulher do príncipe Harry tenha estado realmente envolvida no conteúdo da edição em causa, mas a especulação basta para estar novamente a fazer 'tremer' o seio da família.



"O artigo causou uma dor desnecessária a Kate e sabe-se que ela se sentiu encurralada e infeliz com as mentiras. A Anna Pasternak continua a defender a sua história e a dizer que as suas fontes são credíveis. Ela tem muitos bons contactos nos EUA. É amiga da Vanessa Mulroney, que trabalhava na 'Tatler' e que agora vive no Canadá. E a Vanessa é cunhada da melhor amiga de Meghan. É intrigante", revelou a fonte.



Recorde-se que Meghan Markle e Kate Middleton nunca tiveram uma relação próxima, o que sempre captou as atenções na família real britânica, que parece não ter descanso.