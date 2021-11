Meghan Markle usa título real para fins políticos

Em março de 2020, Meghan Markle e o príncipe Harry deixaram de fazer parte da monarquia britânica, optando por viver de forma independente nos Estados Unidos. Agora sabe-se que a ex-atriz continua a usar o título real para tentar penetrar na esfera política.





De acordo com a imprensa internacional, Meghan ligou para os telemóveis pessoais de várias senadoras na tentativa de as convencer a votarem pelas licenças de maternidade remuneradas. “Estou no meu carro, o telemóvel toca e ao atender, a surpresa: ‘Senadora Capito? Aqui é Meghan, a duquesa de Sussex’”, revelou Shelley Moore Capito ao site TMZ.

O mesmo aconteceu com a senadora Susan Collins. “Ela ligou para o meu número privado e apresentou-se como duquesa de Sussex, o que é um pouco irónico”, contou. A senadora Kirsten Gillibrand foi quem facultou a Meghan Meghan todos os contactos.