Meghan Markle vence processo contra jornal britânico que publicou carta do pai

revelados detalhes da relação conturbada que os dois viveram, e a duquesa de Sussex pedia ao pai para evitar falar com a imprensa, admitindo o sofrimento que este lhe causava.

"O requerente (Meghan) tinha uma expectativa razoável de que o conteúdo da carta permaneceria privado. Os artigos do Mail interferiram nessa expectativa", disse o juíz. "A divulgação foi manifestamente excessiva e, portanto, ilegal", concluiu.



"Depois de dois longos anos de processos judiciais, estou grata aos tribunais por responsabilizarem a Associated Newspapers e o 'Mail on Sunday' pelas suas práticas ilegais e desumanas". "Para estas publicações, é um jogo. Para mim e para muitos outros, é a vida real, relações reais e uma tristeza muito real. O dano que me fizeram e continuam a fazer é muito profundo", afirmou.



Recorde-se que o conteúdo da carta foi publicado em maio de 2018, após a relação com o progenitor ter colapsado nas vésperas do seu casamento com Harry.



A carta da polémica

Na carta divulgada pela imprensa britânica, Meghan Markle também faz referência ao desgosto que sofreu quando o pai não compareceu no seu casamento. O progenitor da duquesa enfrentava alguns problemas de saúde.



"Na semana do casamento, descobrir por um jornal que tiveste um ataque de coração foi assustador. Eu liguei, mandei mensagem, implorei que o pai aceitasse ajuda, mandámos uma pessoa até sua casa... e em vez de falar comigo e aceitar qualquer ajuda, o pai parou de atender o telefone e escolheu só falar com os jornais", lamenta Meghan no documento.



O mal-estar entre ambos é notório várias vezes. Quando Harry e Meghan Markle anunciaram a decisão de se afastar da família real britânica e se tornar independentes, Thomas Markle não poupou as críticas e acusou a filha de só pensar no dinheiro.



