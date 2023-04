Meghan Markle vence processo de difamação contra meia-irmã

31 mar 2023 • 16:52

"Assim, o Tribunal considera que a declaração da Ré não é objetivamente verificável ou sujeita a prova empírica… A Autora não pode refutar de forma plausível a opinião da Ré sobre sua própria infância", considerou a juíza do etado norte-americano.







Meghan Markle saiu vitoriosa no processo de difamação movido pela meia-irmã, Samantha Markle, que alega que a duquesa de Sussex espalhouna entrevista com Oprah Winfrey, em 2021, e supostas declarações aos jornalistas, em 2020.No entanto, um juíz do estado da Flórida, nos Estados Unidos da América, decidiu arquivar o processo, referindo que as declarações da mulher do príncipe Harry sobre Samantha, filha de Tom Markle, tratavam-se dee, por isso, não podiam ser provadas como falsas.