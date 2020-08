Meghan Markle vence uma das batalhas contra jornal britânico

39º aniversário de Meghan Markle ficou marcado por uma vitória judicial no processo que tem travado contra o jornal britânico, 'Mail on Sunday'.



Após completar mais um ano de vida, a mulher do príncipe Harry venceu parte da batalha contra a Associated Newspaper, a editora do jornal

ânico 'Mail on Sunday', que levou a tribunal.

A editora em questão solicitou que as amigas da atriz marcassem presença em tribunal como testemunhas, algo que a duquesa considerou como um 'ataque' à sua privacidade.

Agora, o juiz responsável do Tribunal Supremo de Londres avaliou a situação e concordou com a duquesa, de forma a preservar a confidencialidade das informações.



De acordo com uma fonte, Meghan Markle respirou de alívio por conseguir que a privacidade das suas amigas não fosse exposta.