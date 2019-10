Meghan Markle vive momentos emotivos em África

01:30

A primeira viagem oficial em família, à África do Sul, dos duques de Sussex ainda não acabou. Depois de os fãs terem ficado deliciados por poderem ver novamente o pequeno Archie, de quatro meses, desta vez foi Meghan que encantou, durante uma visita a uma comunidade que ajuda mulheres e crianças carenciadas.No dia de ontem, a mulher de Harry esteve em Joanesburgo e visitou a Victoria Yards. Na instituição, Meghan não escondeu a emoção e esteve sempre rodeada de crianças, que abraçou, em momentos de ternura registados pelos fotógrafos.Durante a visita, a duquesa foi ainda presenteada com dois pares de jeans, feitos por artesãos locais, uns para si e outros para o bebé Archie.Esta já não é a primeira vez que a duquesa de Sussex se associa a este tipo de causas, tendo lançado uma coleção de roupa com fins solidários.