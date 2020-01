Meghan proibida de falar com a rainha

Fontes do palácio esclareceram que a ideia acabou por ser rejeitada porque ninguém sabia ao certo quem mais poderia estar a ouvir. "Foi uma discussão familiar altamente confidencial, não uma teleconferência", afirmou uma fonte.





"Embora preferíssemos que eles continuassem a trabalhar como membros da realeza a tempo inteiro, respeitamos e entendemos o seu desejo de viver uma vida nova mais independente, mantendo uma parte valiosa da minha família", afirmou Isabel II.



Apesar dos assuntos discutidos na reunião, o certo é que esta polémica está longe de terminar. "São assuntos complexos para minha família resolver, e há mais trabalho a ser feito, mas pedi que as decisões finais fossem tomadas nos próximos dias.", afirmou também a mãe do príncipe Carlos, que garante que faltam discutir mais pormenores.



Ontem, dia 13 de janeiro, a família real britânica avançou com a reunião marcada em Norfolk para tentar levar Harry a voltar atrás com a decisão de se afastar da realeza . Ao contrário do que era esperado, Meghan Markle não participou.De acordo com o 'Daily Mail', a duquesa de Sussex, que está no Canadá, era para ser ouvida por videochamada, mas acabou por. Tudo porda família de haver fugas de informação acerca do que se passaria para a imprensa, o que revelou falta de confiança em relação a Meghan.A rainha Isabel II garantiu, em comunicado, que na reunião de duas horas se tomaramSabe-se que o príncipe Harry fez questão de chegar duas horas mais cedo ao local da reunião para que conseguisse reunir-se sozinho com a rainha , já que a avó se tem mostrado profundamente desapontada.Isabel II aproveitou para ter uma conversa íntima e emotiva com o neto que o pudesse permitir a repensar a decisão que anunciou em conjunto com Meghan Markle.No final de toda a tensão vivida na reunião, a rainha, William e o príncipe Carlos sairam cada um por si, em três carros separados, e Harry foi o último a sair.