Meghan quer adoptar um cachorrinho para dar um companheiro a Archie

10:36

Meghan Markle está decidida a encontrar um novo companheiro para o pequeno Archie. A duquesa de Sussex pretende adoptar um cachorrinho abandonado e já fez saber que irá visitar vários canis próximos de Frogmore Cottage, a sua residência oficial.



A grande paixão por cães abandonados não é de agora e a mulher do príncipe Harry está ansiosa para que o filho tenha uma nova companhia e que cresça ao lado um melhor amigo de quatro patas.



"A Meghan quer mesmo um cão com quem o Archie possa passar a sua infância. Ela espera que eles criem uma grande ligação e que o Archie consiga ficar com essas recordações da sua infância" adiantou uma fonte ao jornal 'The Sun', que reforça o grande desejo da ex-atriz.



Recorde-se que, os duques já têm dois cães, um labrador e o famoso 'Guy', um beagle que Meghan adotou e livrou de ser abatido.