01 ago 2020 • 14:01

Ocantor Diogo Piçarra recebeu uma declaração de amor no dia em que celebrou seis anos de namoro com a companheira., escreveu Mel Jordão, mostrando-se apaixonada.Também Diogo Piçarra assinalou o momento com fotos ternurentas, a preto e branco, divulgadas na sua conta de Instagram.O casal, que foi pai recentemente da pequena Penélope, mostra-se mais apaixonado do que nunca a e viver em pleno esta relação