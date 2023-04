Mel Jordão denuncia abusos

Mel Jordão

Foto: D.R.

19 abr 2023 • 12:55

Vanessa Fidalgo

Mel Jordão, companheira do músico Diogo Piçarra, denunciou ter sido vítima de assédio no Instagram. "Eu também já fui vítima de assédio em locais públicos, várias vezes. Várias dessas vezes não me consegui defender, senti-me inibida, porque acho que não era confiante e empoderada o suficiente", desabafou.



"Como mulher e mãe de uma menina, preocupo-me em promover o empoderamento e a confiança das mulheres", escreveu a influenciadora que decidiu juntar-se à organização não-governamental 'Right To Be'.

Mel pediu, por fim, que os seguidores partilhem as suas histórias caso tenham sido, igualmente, vítimas de assédio.