Mel Jordão feliz com novo decote em Madrid

Mel Jordão

01:30

Sónia Dias

Mel Jordão mostrou, pela primeira vez, o resultado da mamoplastia a que se submeteu no início de janeiro. Em Madrid, onde se deslocou em trabalho, a namorada de Diogo Piçarra exibiu o seu novo decote.



"Disse que ia pôr as minhas maminhas para jogo. Elas estão um bocadinho - um bocadão - inchadas ainda, mas estou muito feliz por estar a usar um decote pela primeira vez", disse Mel. Já o cantor reagiu com um "SOS".

