Mel Jordão orgulhosa do corpo após cirurgia

12:53

2023 começou com uma mudança radical para Mel Jordão. A namorada e noiva de Diogo Piçarra realizou vários procedimentos estéticos para recuperar a boa forma, depois de ter sido mãe da pequena Penélope. A maquilhadora e influencerTrês meses após as cirurgias chegou a altura de mostrar os resultados e Mel sente-se mais confiante do que nunca. DOs elogios multiplicaram-se entre fãs e amigos que se mostram surpreendidos com os resultados. Até Diogo Piçarra fez questão de elogiar a namorada publicamente.Ao longo dos últimos meses, Mel esteve em processo de recuperação das cirurgias.Recorde-se que Diogo Piçarra e Mel Jordão vão subir ao altar no próximo dia 3 de setembro.