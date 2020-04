Mel Jordão partilha momento de ternura com a filha e revela que decidiu não amamentar

01 abr 2020 • 19:16

Mel Jordão e Diogo Piçarra foram pais da pequena Penélope há cerca de um mês e vivem momentos de grande felicidade em família.Nas redes sociais, a namorada do cantor, que tem partilhado vários momentos de ternura com a bebé que conquistam a atenção dos fãs, confessou que não amamenta a recém-nascida que nasceu prematura.Em resposta a um comentário com uma seguidora, Mel revelou que se sente confortável com esta decisão. "pode ler-se no comentário da maquilhadora.Um gesto muito elogiado pelas seguidoras de apoiaram as suas palavras.