Mel Jordão submetida a cirurgia devido a complicações após o parto de cesariana

um tipo de quisto no ovário.Segundo revelou a própria através da conta pessoal de Instagram, a patologia foi provocada pelo parto de cesariana da bebé., partilhou a maquilhadora através das redes sociais uma vez que se vai manter em repouso ao longo dos próximos dias.Recorde-se que Mel Jordão mantém uma relação com Diogo Piçarra da qual nasceu a bebé Penélope . A filha do casal nasceu prematura (quase um mês antes do previsto) e por isso ficou na incubadora.