Melania e Donald Trump lado a lado em novo projeto

Três meses depois de ter abandonado a Casa Branca, o ex-presidente dos Estados Unidos e a antiga Primeira-dama voltam a surgir lado a lado para promover a iniciativa 45office.com.Através desta plataforma, Trump pretende recuperar a sua voz e a sua agenda pública centrada no ativismo e no programa America First. Desta forma, o casal dispõe-se a marcar presença em eventos de todo o tipo, incluindo casamentos, batizados, festas de aniversário e até funerais, por um determinado preço (não divulgado no site).Ainda antes da tomada de posse de Joe Biden, a imprensa internacional avançou que Melania, de 50 anos, estava apenas à espera de deixar a Casa Branca para pedir o divórcio de Donald Trump, de 74. A ex-modelo eslovena estaria a preparar-se para seguir a sua vida ao lado de Barron, de 14, o único filho que tem em comum com o magnata do imobiliário.Caso avançasse com a separação, Melania continuaria a desfrutar de uma vida de luxo.O ‘Daily Mail’ falou com alguns ex-colaboradores da Casa Branca, entre eles Stephanie Wolkoff, ex-conselheira sénior da antiga Primeira-dama, que disse que Melania e Trump, casados há 15 anos, sempre dormiram em quartos separados.Recorde-se que este é o terceiro casamento de Donald Trump. O ex-chefe de Estado norte-americano esteve casado de 1977 a 1992 com a modelo checa Ivana, mãe dos seus três filhos mais velhos - Donald Jr., Ivanka e Eric. Com o divórcio, Ivana recebeu uma ‘compensação’ de 11,7 milhões de euros. A segunda mulher foi a atriz Marla Maples, mãe da sua filha Tiffany. Casaram-se em 1993 e divorciaram-se seis anos depois. Ele ter-lhe-á dado ‘apenas’ 1,7 milhões de euros.