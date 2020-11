Melania exige alterações dos termos do divórcio com Donald Trump

Antes de entrar para a Casa Branca, Melania modificou o acordo pré-nupcial, assegurando o seu futuro e o do filho, Barron.

01:30

Rute Lourenço

Com a separação iminente, Donald Trump e Melania preparam-se para protagonizar um divórcio de milhões, num processo estudado ao detalhe pela antiga primeira-dama dos Estados Unidos que, quando se mudou para a Casa Branca, em 2017, fez questão de alterar os termos do acordo pré-nupcial que assinou antes do casamento, subindo assim a fasquia dos milhões a receber.









Consciente de que a eleição de Donald Trump iria expô-la a “constantes humilhações”, a antiga modelo demorou meses até deixar Nova Iorque para se juntar ao marido na Casa Branca, até conseguir o acordo pretendido em caso de divórcio. Melania garantiu ainda o futuro do filho Barron, de 14 anos, assegurando que este seria colocado em pé de igualdade face aos irmãos na herança.

Alterações ao acordo que deixam agora Melania numa situação de maior conforto, numa altura em que se prepara para partir para o divórcio.





Segundo a antiga assessora Omarosa Manigault Newman, a ex-modelo, de 50 anos, só estava à espera deste desfecho eleitoral para pôr fim a um casamento de fachada. Melania e Trump há muito que fazem vidas separadas, e o fosso entre os dois aumentou a cada nova traição revelada na imprensa e a cada novo caso de assédio por parte de Donald Trump, de 74 anos.