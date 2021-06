Melania falta ao aniversário do marido Donald Trump Rumores de divórcio voltam a intensificar-se. Em caso de rutura, recebe 42 milhões.

Donald e Melania Trump

Rute Lourenço

Cinco meses depois de Donald Trump ter abandonado a Casa Branca, aumentam as especulações acerca de um divórcio entre o antigo presidente dos Estados Unidos e Melania Trump. Se os rumores já corriam ao longo dos últimos meses, intensificaram-se na última semana, com a ex-modelo a faltar ao 75º aniversário do marido. A revelação foi feita pelo filho mais velho de Trump, Donald Trump Jr., através de um vídeo em que mostrava como foi a festa do pai. Nas imagens podia ver-se a família reunida, mas a ausência de Melania e do filho de ambos, Barron, de 15 anos, não deixou de ser notada.



Recorde-se que, em caso de divórcio, Melania deverá receber perto de 42 milhões de euros. Casada desde 2005 com Trump, a eslovena assinou um acordo pré-nupcial, que foi revisto quando o político se tornou presidente dos EUA.

