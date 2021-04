Melânia Gomes fala sobre afastamento da TV: "Nunca estive parada"

É uma mulher muito lutadora, produtiva e cheia de força. Ela não baixa os braços. É extremamente fiel à família e amigos. É a melhor amiga da Linda [Joana Santos]. Teve problemas na vida pela fidelidade à amiga. É mesmo uma força da natureza.Acho que sempre fui uma pessoa protetora com os meus. Há muita coisa em que me identifico com a Rute. Talvez por isso me tenham escolhido para fazer esta personagem. Há sempre um lado de desafio, mas os atores são quase sempre escolhidos por alguma identificação que alguém de fora vê entre o ator e a personagem. Toda a gente tem alguma coisa da personagem que está a fazer.Estou ao lado de colegas maravilhosos. A química da nossa família [João Catarré, Inês Tavares e Guilherme Moura] resulta desde o início. Damo-nos todos muito bem. É uma família que tem muita energia para contribuir para a história. Acho que ajudamos as pessoas a verem os problemas de outra perspetiva. Deixá-las a pensar é o trabalho que nós atores devemos fazer.Desde o primeiro dia que o coordenador do projeto nos pediu para levar leveza a casa das pessoas, ainda mais nesta altura de pandemia. O formato da novela por si só já é para entreter as pessoas. Todo o tom da novela é mais leve. Abordamos temas importantes e sérios e fazemo-lo com verdade, mas de uma forma positiva e isso ajuda. Os problemas existem, mas o desafio é não baixar os braços.Temos uma história e atores muito bons. Temos este lado leve que deixa as pessoas com vontade de se divertir. Mostramos o outro lado do espetáculo, até o menos bonito que as pessoas têm muita curiosidade. É ficção, não quer dizer que seja assim, mas há muita verdade naquilo que mostramos.Não foi inédito, até porque já fiz musicais. Foi mais uma coisa especial que ‘Amor Amor’ me proporcionou. Acima de tudo, sou atriz. Mas sei não desafinar. Com ajuda canto qualquer coisa, menos lírico.Está a ser muito bom. Comecei por fazer televisão na SIC, mas novelas não fiz muitas. Voltar agora calhou na altura certa e é especial, claro.Encaro sempre tudo de forma natural. Acho que as coisas são cíclicas. Nunca estive parada. Posso não estar a fazer televisão, mas estou a fazer teatro. A pausa da televisão calhou bem porque coincidiu com uma fase boa no campo pessoal [foi mãe].Estamos constantemente a evoluir e a aprender. Tenho aprendido com as coisas boas e más. Esta nova fase da minha vida permitiu-me descobrir outras coisas. Trouxe-me mais força para a minha vida e, por consequência, trabalho.Já sei o que vai acontecer no último episódio. Posso dizer que é surpresa. Para mim, foi uma grande surpresa.Sei que vou continuar a trabalhar, teatro ou televisão. Vem por aí muita coisa boa.