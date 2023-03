Melânia Gomes revela que foi abusada sexualmente por familiar Atriz faz revelações chocantes em conversa com Daniel Oliveira.

Melânia Gomes tem 38 anos

01:30

Melânia Gomes, de 38 anos, faz este sábado revelações chocantes em conversa com Daniel Oliveira no ‘Alta Definição’ (SIC). A atriz conta que foi abusada sexualmente por uma pessoa de confiança.



"O que aconteceu é que fui abusada por uma pessoa da minha família", conta, emocionada, a atriz. Num outro excerto do programa, a também apresentadora do ‘Domingão’ mostra-se revoltada com a forma como os abusadores manipulam as vítimas. "A pessoa que abusa, abusa de uma inocência, de uma confiança e é intimidante."

